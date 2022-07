Xbox Series X da Mediaworld in vendita oggi, 11 luglio 2022

Xbox Series X è disponibile per l'acquisto su Mediaworld oggi, lunedì 11 luglio 2022, al prezzo ufficiale di 499,99 euro. Le scorte come al solito sono limitate, quindi se siete interessati ad acquistare la console ammiraglia di Microsoft approfittatene finché siete in tempo.

Potrete acquistare Xbox Series X al prezzo di 499,99 euro presso il sito ufficiale di Mediaworld a questo indirizzo. La spedizione è prevista dal 20 luglio 2022, con vendita limitata a una sola unità per cliente.

Xbox Series X

Considerando la crisi dei semiconduttori che ha limitato notevolmente le capacità produttive, Xbox Series X, così come PS5 e Nintendo Switch OLED, risulta difficile da reperire nei negozi in questi mesi. Questo significa che le scorte potrebbero finire in un lampo e dunque vi consigliamo di affrettarvi se siete interessati alla console di Microsoft.

Xbox Series X è la più potente tra le console di casa Microsoft di nuova generazione e monta un processore AMD Zen 2 custom da 3,8 GHz e GPU AMD con architettura RDNA 2, in grado di sprigionare 12 TFLOPS di potenza e un velocissimo SSD M.2. NVMe da 1 TB. Questa console, a differenza di Xbox Series S, include anche il lettore ottico.