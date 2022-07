Offerte Amazon Prime Day: Ring Video Doorbell e altri prodotti in forte sconto

Le offerte Amazon per il Prime Day arrivano anche sui prodotti Ring, con device come Video Doorbell Wired e Stick Up Cam in forte sconto. Ring Video Doorbell Wired è in forte sconto su Amazon per i Prime Day, scendendo a 39,99€. Se l'offerta potrebbe sembrare interessante, ancora di più lo è il bundle proposto dal noto sito ecommerce: potrete infatti comprare, scegliendo la vostra configurazione, il Ring Video Doorbell Wired assieme ad un Echo Show 5 o un Echo Dot allo stesso prezzo. Promozione simile per il Ring Video Doorbell invece, versione migliorata e con funzionalità aggiuntive (tra cui il FullHD), che arriva al prezzo di 69,99€, anche questo acquistabile allo stesso prezzo nel bundle con l'Echo Show 5. Se si vuole salire di qualità, in sconto c'è anche il Ring Video Doorbell 4, che scende dai 199,99€ ai 139,99€, che permette di aderire al servizio Ring Protect, è alimentato anche a batteria e permette la comunicazione bidirezionale. Per sistemare in casa invece controlli maggiori, Ring ha messo in sconto anche altri prodotti: si tratta della Stick Up Cam a Batteria, venduta a 69,99€, e della Ring Spotlight Camera, disponibile con filo e a batteria a 129,99€. Presente tra le scelte anche la compatta Ring Indoor Camera, deisponibile a 44,99€. Interessanti anche le proposte di Ring Floodlight Cam Wired Plus, un kit che comprende telecamera, proiettori LED e sirena, venduto a 129,99€ contro il prezzo originale di 199,99€, e il Ring Alarm, un kit comprendente un tastierino numerico per il codice di sicurezza e una serie di sensori al prezzo scontato di 169,99€.

Ring Video Doorbell Wired

