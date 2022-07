Offerte Amazon Prime Day: Kindle, Paperwhite e Oasis in forte sconto

Le offerte Amazon del Prime Day ci portano i nuovi Kindle, nelle versioni classica, Paperwhite e Oasis, in super sconto. I tre modelli, diversi per specifiche e funzionalità ma tutti e tre pensati per leggere ebook, scendono di prezzo per i Prime Day. Partiamo dal primo modello, quello dal prezzo più basso. Si tratta del Kindle classico, di colore nero, con luce frontale integrata e con pubblicità all'interno, ed è venduto in sconto a 44,99€ (54,99€ se lo preferite senza pubblicità). Questa versione basilare permette comunque una fantastica lettura, diventando a tutti gli effetti il miglior prodotto per leggere ebook se cercate qualcosa di economico. Saliamo poi al Kindle Paperwhite, dotato di 8 GB di memoria e uno schermo da 6,8 pollici: anche in questo caso abbiamo le pubblicità e il colore è nero, ma il prezzo sale a 94,99€. In questo caso però abbiamo una batteria più longeva, una rapidità maggiore e una densità di pixel migliore. Il top di gamma rimane senza dubbio lui, il Kindle Oasis, dispositivo che scende a 179,99€ ma che offre un'esperienza senza eguali: resistente all'acqua e supersottile, propone uno schermo da 7 pollici ed è disponibile anche da 32 GB (solo con il WiFi o anche con rete cellulare gratuita).

Kindle Oasis

