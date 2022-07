Offerte Amazon Prime Day: Fire TV Stick Lite, 4K e 4K Max in super sconto

Le offerte Amazon di oggi ci mostrano i Fire TV Stick, nelle versioni Lite, 4K e 4K Max, ad un prezzo da urlo. Affiancando i Cube, questi Fire TV Stick scendono di prezzo grazie ai Prime Day. Modello base, il Fire TV Stick Lite non è da sottovalutare: costando solo 18,99€ con gli sconti del Prime Day, questo dispositivo permette Streaming in HD dalle applicazioni più diffuse quali Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e non solo. Il tutto ovviamente compatibile con Alexa e dotato di telecomando. Saliamo di categoria con il Fire TV Stick 4K, che propone le stesse funzioni del lite ma con la qualità del 4K e compatibilità con HDR, Dolby Vision e HDR 10+. Il prezzo scende da 59,99€ a 26,99€, di fatto proponendo l'Ultra HD ad un prezzo davvero molto basso. Per chi cerca però il massimo della qualità, allora c'è Fire TV Stick 4K Max, lettore multimediale 4K con supporto al velocissimo Wi-Fi 6, con una potenza maggiore del 40% rispetto al precedente modello e con tutte le compatibilità di formato già viste sopra. Il prezzo in questo caso è di 36,99€.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Fire TV Stick 4K Max

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.