Tekken 8 è in forte sconto per i saldi del Black Friday di Amazon

Le promozioni lanciate da Amazon Italia per il Black Friday 2024 coinvolgono tantissimi videogiochi a prezzi sicuramente interessanti. Ad esempio, agli amanti dei picchiaduro potrebbe fare gola Tekken 8 , ora disponibile con il 53% di sconto sia su PS5 che su Xbox Series X|S. Se siete interessati trovate la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Al momento è possibile acquistare il gioco a 37,99 euro , risparmiando così ben 42 euro rispetto ai canonici 79,99 euro. Si tratta del prezzo più basso registrato su Amazon negli ultimi mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, con possibilità di reso gratuito fino al 15 gennaio 2025.

Tekken in Unreal Engine 5 su console di attuale generazione

Tekken 8 è il gioco più recente della leggendaria serie picchiaduro di Bandai Namco. Il titolo introduce la nuova modalità per giocatore singolo "Arcade Quest" dove i giocatori possono creare il proprio avatar e il sistema "Heat" che permette di eseguire mosse molto aggressive e spettacolari in combattimento.

Lili Rochefort in Tekken 8

Sviluppato con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, il gioco sfoggia un comparto grafico di ultima generazione, mentre per quanto riguarda il roster troviamo ben 32 personaggi giocabili, con altri aggiunti e in arrivo in futuro sotto forma di DLC. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tekken 8.