PIxar ha pubblicato un teaser pieno di alieni e con la data d'uscita di Elio, il suo prossimo film d'animazione

Pixar ha pubblicato un nuovo teaser trailer di Elio , il suo prossimo film d'animazione in uscita nell'estate del 2025, più precisamente il 13 giugno 2025 (almeno negli USA), in cui vediamo il protagonista entrare in contatto con gli alieni. Il film è stato annunciato l'anno scorso, ma ora finalmente pare essere quasi pronto. Riuscirà a eguagliare il successo di Inside Out 2 , il film di Pixar precedente a questo?

Il trailer

Come possiamo vedere dal trailer, Elio è un bambino con grandi ambizioni, per quanto decisamente strane, visto che sta cercando di essere rapito dagli alieni. Dal trailer è facile capire che otterrà ciò che desidera, ma con conseguenze inattese.

La sinossi ufficiale descrive Elio come un "fanatico dello spazio con un'immaginazione attiva e un'ossessione per gli alieni" che "si trova coinvolto in un'impresa epica quando viene teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti provenienti da lontane galassie." Il nostro viene erroneamente identificato come il leader della Terra e deve iniziare ad agire come tale, pur essendo solo un bambio. Naturalmente c'è una crisi intergalattica che incombe. Riuscirà a scongiurarla?

Diretto da Madeline Sharafian ("Burrow" Sparkshort), Domee Shi ("Bao" short, "Turning Red") e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di "Coco"), il film vede tra i doppiatori in lingua inglese Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, Zoe Saldaña nel ruolo di Zia Olga, Remy Edgerly nel ruolo di Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell'Ambasciatore Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.