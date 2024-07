Inside Out 2 ha superato Super Mario Bros. The Movie per incassi, soffiandogli la seconda posizione

Inside Out 2 ha superato Super Mario Bros. Il film , diventando il secondo film d'animazione con il maggior incasso di sempre al botteghino come riportato da Collider e confermato da Box Office Mojo. Il film di Disney Pixar ha incassato 578,3 milioni di dollari in Nord America e 1,37 miliardi di dollari a livello globale, battendo Mario e colleghi.

Obiettivo Frozen 2

Per amore di confronto, Super Mario Bros. Il film ha incassato 574,9 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada mentre era in programmazione nei cinema l'anno scorso e 787,1 milioni di dollari nel resto del mondo, per un gran totale di 1,36 miliardi di dollari. Inside Out 2 è andato oltre e ora potrebbe diventare il film animato con gli incassi migliori di tutti i tempi.

Bowser in Super Mario Bros. Il film

Attualmente è il film con il maggior incasso del 2024 e ha superato il miliardo di dollari al box office globale in un tempo record. Il film ha anche superato Gli Incredibili 2 diventando il film Pixar con il maggior incasso di sempre e ora insegue Frozen 2, primo con 1,45 miliardi di dollari nella classifica generale. Da notare che la competizione è tutta interna a Disney.

Inside Out 2 si svolge nella mente di una Riley ormai cresciuta rispetto al primo episodio, che ora deve vedersela con i drammi dell'adolescenza. Le sue emozioni si sono fatte più numerose e complesse, con interazioni più varie. Evidentemente il pubblico è rimasto coinvolto in questa divertente storia fatta di psicologia all'acqua di rose e tante trovate brillanti.