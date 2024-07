PS5 Pro e GTA 6 usciranno entrambi nel 2025? Forse è la soluzione migliore, ma qualcosa non torna

Sembra che l'uscita di PS5 Pro entro la fine del 2024 non fosse scolpita nella pietra ed è stata messa in discussione dal noto leaker Tom Henderson: la console è destinata ad arrivare nel 2025 con GTA 6?

PS5 Pro e GTA 6 potrebbero uscire entrambi nel 2025, almeno stando a quanto suggerito dal noto leaker Tom Henderson, che si è detto tutt'altro che sicuro del fatto che la nuova console Sony possa fare il proprio debutto entro la fine dell'anno, come immaginato finora. Henderson è stato in assoluto il primo a parlare di PlayStation 5 Pro e il suo curriculum è pieno di anticipazioni che si sono rivelate fondate, dunque diamo per scontato che abbia degli ottimi contatti interni e possa esprimere quantomeno delle opinioni informate su determinati argomenti, come si suol dire. Un rinvio interno di PS5 Pro al 2025, tuttavia, non ci sorprenderebbe. Anzi, diciamola tutta: per come si sta muovendo Sony sul fronte delle produzioni first party, sarebbe quasi assurdo un lancio del nuovo e più potente modello durante un 2024 così incredibilmente povero di esclusive PlayStation. Se è vero com'è vero che per vendere l'hardware è necessario il software, allo stato attuale la casa giapponese ha di fronte a sé due possibili strade.

Un lancio entro Natale con Marvel's Wolverine Se Marvel's Wolverine, di recente vittima di ulteriori leak, ce la farà ad arrivare nei negozi entro la fine dell'anno, il marketing di PS5 Pro potrebbe legarsi al tie-in di Insomniac Games e approfittare della grande popolarità del personaggio, peraltro di ritorno nelle sale cinematograriche a luglio in Deadpool & Wolverine. Gli artigli di Wolverine Sony potrebbe puntare in questo caso sulle specifiche tecniche di PlayStation 5 Pro per offrire agli utenti più esigenti un'esperienza visivamente superiore, arricchita magari da un ray tracing di maggiore impatto e da una risoluzione più alta nella modalità a 60 fps; oppure addirittura rendere i 60 fotogrammi esclusivi sulla nuova console, anche se si tratterebbe di un approccio molto aggressivo. Abbiamo però aperto il paragrafo con un condizionale non a caso: esiste la possibilità che Marvel's Wolverine non ce la faccia a uscire quest'anno, ma è anche vero che a quel punto il problema non sarebbe semplicemente il lancio del nuovo modello di PS5 e anzi si rivelerebbe ben più profondo per un'azienda incapace di pubblicare una singola esclusiva single player di peso nel 2024.

Un lancio nel 2025 con GTA 6 La seconda ipotesi, slegata dal destino di Marvel's Wolverine (anche se non necessariamente) è quella di un lancio di PS5 Pro nel corso del 2025, in un periodo che sia il più vicino possibile a quello dell'uscita di GTA 6, che come sappiamo dovrebbe arrivare in autunno. L'artwork principale di GTA 6 Questo tipo di strategia consentirebbe a Sony di enfatizzare il concetto di una console capace di far girare al meglio il nuovo capitolo della serie Rockstar Games, magari anche qui con effetti esclusivi o una modalità a 60 fps non presente su PS5 e Xbox Series X|S (ma tecnicamente non semplice da ottenere, come spiegato da alcuni esperti). Considerando quanto ha venduto finora GTA V e quanto probabilmente venderà GTA 6, è chiaro che offrire questa prospettiva a decine di milioni di utenti potrebbe contribuire in maniera decisiva al successo del nuovo modello di PlayStation 5, anche se con un orizzonte temporale inferiore a quello previsto. Sì, perché con la nuova Xbox in arrivo nel 2026, un lancio di PS5 Pro nel 2025 donerebbe a Sony una supremazia tecnica ridotta a una manciata di mesi. Sufficienti per creare il margine necessario a mantenere la leadership nel confronto diretto con Microsoft? Difficile dirlo, ma è chiaro che un debutto nel 2024 concederebbe un maggiore spazio di manovra alla casa giapponese. Voi che ne pensate? Parliamone.

Questo è un editoriale scritto da un membro della redazione e non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.