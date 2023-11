PS5 Pro sarà una 'bestia': un rumor parla delle specifiche tecniche della console

PS5 Pro: quanto sono credibili i rumor?

PS5 "slim" è l'unico modello nuovo per ora annunciato

La domanda ovviamente ora è quanto possono essere affidabili questi rumor. Per il momento è impossibile dirlo, visto che parliamo di un hardware che non è stato nemmeno confermato in modo ufficiale. Non ci sono informazioni da parte di Sony per un modello Pro di PS5.

La compagnia ha da poco svelato PS5 "slim" (che si chiama semplicemente PS5, ricordiamo) e probabilmente ci vorrà un po' di tempo perché ci sia spazio per pensare a un modello Pro.