DualSense: i migliori giochi per PS5 che sfruttano le funzionalità uniche del controller

I videogiochi sono vista, udito e tatto. Se da sempre grafica e sonoro vengono regolarmente migliorati, ma mano che la tecnologia avanza, il tatto non ha mai ottenuto troppa attenzione. Sony, con la generazione PlayStation 5, ha però deciso di ridargli la dignità che gli spetta e ha realizzato un controller che ha caratteristiche uniche: il DualSense. Il DualSense, come tutti voi ben saprete, include una serie di unità hardware che garantiscono un'esperienza superiore. Parliamo del feedback aptico, dei grilletti adattivi, ma anche dell'altoparlante integrato e del microfono. Sono soprattutto le prime ad aver attirato sin dall'annuncio l'attenzione del pubblico, che non vedeva l'ora di tenere letteralmente in mano il DualSense di PS5. Ovviamente, però, per poter utilizzare le funzionalità avanzate del DualSense è necessario anche avere un gioco che le supporti. Bene, se siete alla ricerca delle migliori esperienze con le quali sfruttare il controller DualSense di PS5, ecco qui di seguito una lista di 10 titoli che non dovreste perdervi.

Returnal Returnal permette di percepire ogni dettaglio del pianeta alieno tra le mani Returnal è stata una delle prime esclusive di PS5 e la sua qualità pare aver convinto definitivamente Sony ad acquistare lo sviluppatore Housemarque e ampliare così i PlayStation Studios. Eseguendo varie azioni di gioco, come la scansione dell'ambiente o semplicemente camminare sotto la pioggia, percepiremo diverse sensazioni sulla pelle. A farla da padrone è però il meccanismo della "mezza pressione": è possibile premere solo parzialmente i grilletti per eseguire colpi differenti o attivare livelli di mira unici. Questo tipo di funzioni arricchiscono non solo l'esperienza sensoriale, ma anche quella di gameplay.

Ratchet & Clank Rift Apart Ratchet & Clank Rift Apart rende veramente diverse le armi grazie anche al DualSense Ratchet & Clank Rift Apart è stato un gradito ritorno e la sua natura esclusiva su PS5 ha spinto Insomniac Games a sfruttare le funzionalità uniche del DualSense. In particolar modo, come accade già in Returnal, il gioco con il protagonista (o i protagonisti, a essere precisi) sfrutta i grilletti e la loro "mezza pressione" per eseguire attacchi diversi con le varie bocche da fuoco messe a disposizione dagli sviluppatori. Come ben sapete le armi sono il focus del gameplay e poterne approfondire l'uso con il DualSense di PS5 rende ancora più interessante l'esperienza a livello ludico.

Astro's Playroom Astro's Playroom vi farà sentire per la prima volta la pioggia Astro's Playroom non può non apparire in questa lista, visto che è stato creato appositamente per mostrare cosa si può fare con un DualSense di PS5. Il controller viene usato in tutte le sue funzionalità: sentiremo i materiali sui quali camminiamo sulla pelle, percepiremo la pioggia, udiremo vari suoni del gioco grazie all'altoparlante e individueremo ogni singolo bot dentro il controller, nel mentre i grilletti permetteranno di eseguire azioni percependo una diversa resistenza alla pressione. Inoltre, l'altoparlante viene usato continuamente rendendo più coinvolgente il mondo di gioco, che sembra ancora più vicino a noi.

The Last of Us Parte I e Parte II Il DualSense in The Last of Us Parte I potenzia anche le fasi non di gameplay Entrambi i The Last of Us sfruttano le funzioni del DualSense di PS5 in vari modi. Non solo percepiremo con i grilletti i colpi da fuoco e potremo usare il giroscopio per mirare con più precisione (e con i pochi proiettili a disposizione è una manna), ma chi ha problemi di udito può sfruttare la vibrazione del DualSense per percepire i dialoghi, con il feedback aptico che va di pari passo con le parole e le reazioni dei personaggi durante i filmati. L'accessibilità è sempre importante e non si può non premiare l'impegno degli sviluppatori.

Ghost of Tsushima Director's Cut Ghost of Tsushima Director's Cut migliora l'originale sfruttando il DualSense Sebbene sia un gioco nato con PlayStation 4 in mente, grazie alla versione Director's Cut Ghost of Tsushima, il capolavoro di Sucker Punch, è arrivato in formato nativo anche su PS5 e non ha quindi perso l'occasione per sfruttare il controller DualSense. Gli sviluppatori hanno usato il feedback aptico per far provare diverse sensazioni a seconda delle azioni eseguite. Ad esempio, a seconda del terreno sul quale si corre, si percepisce una vibrazione differente, ma il controller si esibisce anche in "canti" quando si recitano gli haiku e quando si usa il flauto!

Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West ci fa percepire l'ambiente e la tensione degli archi con il DualSense L'idea di usare il controller del DualSense - e più precisamente i suoi grilletti adattivi - per mimare la tensione di un arco è stato uno dei primi esempi usati da Sony per aiutare il pubblico a immagine cosa si sarebbe potuto fare con il controller di PS5, quando questo ancora non era ancora a disposizione. Bene, Horizon Forbidden West è pieno di archi (e non solo, ma gli archi sono l'arma più comune e usata) e i grilletti reagiscono perfettamente a ogni tipo di corda. Inoltre, con il giroscopio è possibile mirare semplicemente muovendo il controller: usare le levette per puntare verso il nemico, sentire la tensione dell'arco con i grilletti, correggere la posizione del mirino con la precisione del giroscopio e scoccare una freccia è semplicemente una meraviglia ed è possibile solo col DualSense. Inoltre, anche il feedback aptico viene ben sfruttato per percepire il terreno e l'erba alta.

Control Ultimate Edition Control Ultimate Edition potenzia la versione originale con il DualSense Se l'idea di percepire tra le mani le diverse armi a disposizione di un videogioco vi intriga, allora dovreste provare la versione PS5 di Control. Il gioco di Remedy Entertainment - da poco tornata al centro della scena con Alan Wake 2 - utilizza il feedback aptico e i grilletti adattivi per farvi vivere diverse esperienze a seconda della forma assunta dall'arma della protagonista. Le bocche da fuoco più rapide permetteranno un clic leggero e veloce, mentre quelle più potenti ci chiederanno di premere i grilletti con più forza, facendoci così percepire anche a occhi chiusi l'impatto del colpo emesso. Nelle fasi più tranquille, invece, la vibrazione restituirà sensazioni diverse a seconda del materiale sul quale cammina la protagonista.

Stray Essere un felino non è mai stato così bello grazie all'uso del DualSense in Stray Se siete amanti dei gatti, allora dovreste provare Stray. Se siete amanti dei gatti e volete vivere anche un'ottima esperienza tattile e uditiva, allora dovreste assolutamente provare la versione PS5 di Stray. Il DualSense viene sfruttato per percepire le vibrazioni di quando graffiamo gli oggetti, ma a farla da padrone è soprattutto l'altoparlante, non sempre utilizzatissimo dai videogiochi. In Stray, potremo percepire i miagolii del gatto e le fusa, mentre il DualSense di PS5 vibra.

God of War Ragnarok God of War Ragnarok ci fa percepire veramente i colpi sullo scudo e l'impatto dell'ascia Utilizzare le funzionalità del DualSense per gli sparatutto sembra tutto sommato semplice, mentre è un po' meno intuitivo inserirle in un gioco che usa il corpo a corpo. God of War Ragnarok lavora sui dettagli per impreziosire i combattimenti, facendo percepire l'ascia tra le mani quando la richiamiamo dopo un lancio e vibrando quando eseguiamo una parata, a seconda del punto colpito dallo scudo. Inoltre, permette di usare il giroscopio per mirare con più precisione, ottimo sia per combattere che per risolvere i puzzle basati sul lancio dell'arma.