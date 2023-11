The Legend of Zelda, il produttore Eiji Aonuma è ora un Cavaliere di un Ordine francese

The Legend of Zelda è una saga amatissima e negli ultimi anni ha ancora più successo grazie a Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. La crescita è avvenuta sotto la guida di Eiji Aonuma, produttore. Per premiare questi risultati, l'Ordine della Arti e delle Lettere ha nominato Aonuma Cavaliere, per il suo contributo alle arti.

Nato nel 1957, l'Ordine dei Cavalieri delle Arti e delle Lettere (Ordre des Arts et des Lettres) è la più prestigiosa comunità francese di scrittori, artisti e altri creativi che hanno dato un contributo significativo alle arti, sia nel cinema che nella televisione, nella letteratura e, ovviamente, nei videogiochi. Tra i membri dell'Ordine figurano molti attori, scrittori e altri creativi di rilievo, come il compianto attore/musicista David Bowie, l'attore Dustin Hoffman e il regista Wong Kar-Wai.

Aonuma non è l'unico sviluppatore di videogiochi a entrare a far parte dell'Ordine francese delle Arti e delle Lettere e a diventare un vero e proprio cavaliere. Prima di lui, anche Michel Ancel, creatore di Rayman, Peter Molyneux, creatore di Fable, e Shigeru Miyamoto, leggendario designer di giochi per Nintendo, sono stati inseriti nell'ordine. Data la crescente e duratura popolarità dei videogiochi, è lecito pensare che in futuro altri creatori di videogiochi entreranno a far parte dell'Ordine.