Game Pass non sarà tolto ai dipendenti Microsoft: Phil Spencer interviene e blocca la decisione

Come vi abbiamo già segnalato, ha fatto notizia la recente decisione di Microsoft di sospendere uno dei bonus dei dipendenti della compagnia: l'accesso senza limiti e a costo zero a Xbox Game Pass Ultimate. Parliamo di circa 238.000 abbonamenti, che sarebbero stati rimossi a gennaio 2023. Ovviamente i dipendenti non erano contenti della cosa e hanno chiesto a Phil Spencer di intervenire, in quanto pare che non fosse coinvolto nella decisione. Dopo non molto, il CEO della divisione videoludica di Microsoft ha confermato che la decisione è stata annullata.

"Dopo aver approfondito la questione con il team, voglio solo confermare che non verrà apportata alcuna modifica alla disponibilità del Game Pass nel 2024. Chi ha accesso all'offerta Game Pass oggi continuerà ad avervi accesso", ha dichiarato Spencer in un messaggio interno ai dipendenti Microsoft. "Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato per aggiornarvi e mi dispiace per le domande e la confusione che si sono create. E grazie per il supporto a Xbox".

Sebbene non sia chiaro quanto il coinvolgimento di Spencer abbia influenzato la decisione di Microsoft, il capo di Xbox viene generalmente visto come il salvatore del bonus Game Pass da molti dipendenti. In inglese viene definito "the GOAT", ovvero Greatest of all time (il più grande di tutti i tempi).