Cosa giocherete questo weekend? The Talos Principle 2, Star Ocean o Fortnite Stagione OG?

Nel mentre una settimana finisce e novembre 2023 pian piano avanza, gli appassionati di videogiochi si ritrovano ad avere ancora una volta a disposizione un bel fine settimana. Tra un momento speso con amici e famigliari e un po' di tempo speso all'aperto, tempo permettendo, i videogiocatori cercheranno per certo di trovare almeno uno spazietto per i propri videogiochi preferiti e per le ultime uscite della settimana. Diteci, quindi, quali sono i giochi che giocherete questo weekend del 4 novembre 2023?

Per iniziare, noi vi suggeriamo di non perdere d'occhio The Talos Principle 2, la nuova avventura puzzle a temi filosofici di Croteam. Come vi abbiamo raccontato nel nostro provato (e in attesa della recensione), The Talos Principle 2 è un degno seguito del primo capitolo, proponendo al tempo stesso un nuovo approccio alla narrativa, meno misteriosa rispetto alla precedente avventura.

Se pensare non fa per voi, allora forse vi starete dedicando a RoboCop: Rogue City, lo sparatutto basato sull'amato personaggio cinematografico. Le reazioni della stampa internazionale non sono completamente positive, ma potrebbe trattarsi di un gioco adatto ai fan di RoboCop.

Oppure, potreste optare per Star Ocean: The Second Story R, il ritorno di un GDR di Square Enix che abbiamo elogiato nella nostra recensione.