Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG, la data di conclusione e degli aggiornamenti

Fortnite propone una nuova "Season" e si tratta di Capitolo 4 - Stagione OG, ovvero un ritorno nostalgico al Capitolo 1 della Battaglia Reale. Chiaramente, si tratta di una versione temporanea dell'isola che ha una "data di scadenza". Qual è? Secondo il Pass battaglia, Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG terminerà in data 3 dicembre 2023 alle 03:00 ora italiana.

In altre parole, Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG durerà solo un mese. Si tratta di una stagione più corta del normale, pensata per far (ri)scoprire il Capitolo 1 ai vecchi e nuovi giocatori dello sparatutto online. Anche il Pass Battaglia include meno contenuti del solito: il prezzo è di 950 V-Buck.