Ma quella che temevamo essere l'ennesima rimasterizzazione svogliata si è rivelata subito qualcosa di profondamente diverso, un rifacimento quasi totale che abbiamo giocato con gusto su Nintendo Switch. La nostra speranza è che questa recensione di Star Ocean: The Second Story R aiuti a riportare sul palcoscenico un marchio tanto bistrattato che forse, finalmente, ha trovato lo sviluppatore giusto per ripartire.

Star Ocean è diventato, nel tempo, la pecora nera di Square Enix, il gioco da buttar fuori ogni tanto e senza troppa convinzione, a basso budget e solo per dire: siamo ancora qui. Il recente Star Ocean: The Divine Force aveva riacceso le nostre speranze nella serie tri-Ace , ma alla fine neanche lui è riuscito a soddisfare le aspettative dei fan che ricordano con affetto gli esordi a 16-bit di questa bizzarra fusione tra Final Fantasy, Tales of e Star Trek, prima che diventasse troppo ambiziosa. La soluzione era solo una, ricostruire un rapporto col pubblico riesumando Star Ocean: The Second Story per PlayStation, noto anche come Star Ocean: Second Evolution nella sua incarnazione PSP.

Vecchia storia, nuova estetica

Claude e Rena sono i protagonisti di Star Ocean: The Second Story R

Alla fine è proprio vero che bisogna rivolgersi al passato quando si smarrisce la via e non si sa come proseguire. Lo sviluppatore Gemdrops si è semplicemente guardato intorno e ha colto al balzo la palla della nostalgia in un momento in cui la cosiddetta pixel art va fortissimo, i GDR vecchia scuola suscitano più curiosità delle produzioni tripla A multimilionarie e le nuove generazioni sono affamate di vecchie glorie semisconosciute. A questo punto sarebbe bastato applicare qualche filtro, riarrangiare qualche musica e aggiungere pochi contenuti extra per vendere a prezzo pieno un titolo già fatto e finito, ma la verità è che Star Ocean: The Second Story R è un remake sopraffino proprio perché si è trovato in un equilibrio pressoché perfetto tra vecchio e nuovo.

In un certo senso, Gemdrops sembrerebbe aver fatto poco in termini di narrativa dato che The Second Story R funziona esattamente come l'originale nel 1998, che aveva introdotto il sistema Dual Protagonist: in pratica, all'inizio del gioco si sceglie un protagonista principale tra Claude C. Kenny, un guardiamarina spaziale figlio di un rinomato eroe di guerra, e Rena Lanford, una giovane abitante del pianeta Expel con misteriosi poteri curativi.

La scelta impatta la sceneggiatura in modo significativo: a seconda del personaggio selezionato assisteremo a scene diverse, si uniranno alla banda personaggi esclusivi e in generale cambieranno alcuni meccanismi narrativi per cui potrebbe valere la pena rigiocare la storia in un secondo momento facendo scelte differenti. Il gioco propone quasi cento finali diversi, cosa che per gli anni '90 era indubbiamente un'impresa notevolissima sebbene le differenze siano minuscole.

Le decisioni del giocatore sono sempre importanti. In totale ci sono dodici personaggi giocabili, ma in ogni partita se ne possono reclutare un massimo di otto e solo in specifiche condizioni, spesso legate al sistema delle Azioni Private: nelle città possiamo infatti scomporre il gruppo e sbloccare delle conversazioni facoltative che aprono missioni secondarie, migliorano i legami tra i personaggi e proseguono sottotrame individuali.

La scrittura non è shakespeariana, sia chiaro, ma Star Ocean 2 si difende bene con una gran varietà di interazioni ad hoc che caratterizzano anche i personaggi facoltativi. La nuova edizione del gioco propone anche più Azioni Private e conversazioni aggiuntive, persino durante le esplorazioni, che contribuiscono a cesellare una narrativa tutto sommato modesta per gli standard del genere.

Lo sviluppatore Gemdrops ha praticamente ridisegnato ogni scenario

In sostanza, il povero Claude si ritrova catapultato sul pianeta di Rena a causa di una tecnologia sconosciuta e lì viene scambiato per un fantomatico Eroe della Luce a causa della sua pistola laser. Il pianeta Expel non se la passa bene da quando un manufatto misterioso, soprannominato Globo stregato, è comparso di punto in bianco e ha cominciato a generare mostri e confusione: ipotizzando che si tratti di una tecnologia aliena, e che quindi potrebbe aiutarlo a tornare a casa, Claude si offre di accompagnare Rena alla ricerca di un modo per salvare Expel dalla catastrofe. Inutile dire che questo mondo fantasy, in cui esiste persino la magia, nasconde dei segreti legati a doppio filo col destino della galassia intera che costringeranno Claude e Rena a unire le forze con pittoreschi compagni di viaggio come il piccolo scienziato Leon, l'impavido spadaccino Ashton o l'affascinante simbologa Celine.

È una trama abbastanza semplice che ci fa girare il mondo di città in città, di dungeon in dungeon, mentre seguiamo la prossima pista e incontriamo nuovi alleati o nemici. Star Ocean 2 riesce però a essere coinvolgente grazie a una caratterizzazione curata dei vari comprimari che, però, ci mettono qualche tempo a entrare in scena: l'avventura non è neppure troppo lunga e una partita si completa in circa 30-40 ore, anche se ne servono parecchie di più per vedere ogni singolo contenuto, praticamente il doppio se si decide di tentare ogni potenziale combinazione nella narrativa.

Il gioco è sottotitolato completamente in italiano

Gemdrops non ha alterato la sceneggiatura ma l'ha arricchita sotto ogni aspetto, andando persino a ritoccare la visualizzazione dei dialoghi con uno stile fumettoso e originale, ridisegnando le illustrazioni di ogni singolo personaggio anche con espressioni diverse, e comunque offrendo al giocatore la possibilità di scegliere i ritratti tra quelli splendidi della riedizione, quelli del titolo originale per PlayStation e le versioni cartoonesche proposte nella versione PSP. Non solo. Star Ocean: The Second Story R è stato ridoppiato in lingua inglese e in lingua giapponese e ora praticamente ogni dialogo è parlato, ma anche sottotitolato in un italiano discreto che presta il fianco a qualche refuso grammaticale, forse causato soprattutto dall'atipico scorrimento dei testi, che peraltro può essere velocizzato insieme alla riproduzione delle animazioni durante le scene d'intermezzo.

Ci sono dei momenti in cui si ha la sensazione che a Gemdrops abbiano pensato davvero a tutto, tenendo a mente che l'opera di tri-Ace sulle spalle ha comunque venticinque anni e almeno una riedizione, e che comunque abbiano voluto davvero impreziosire la presentazione narrativa e audiovisiva senza stravolgerla, ma anzi cercando un rispettoso compromesso con l'originale. È per questo che lo sviluppatore ha scelto una soluzione estetica di comodo che non è il famoso HD-2D inaugurato da Octopath Traveler e visto a più riprese negli anni recenti, ma un'impostazione soprannominata 2Dx3D che incorpora gli sprite 2D del passato in scenari completamente ricostruiti in tre dimensioni.

L'estetica che mischia vecchi sprite e scenari tridimensionali è stata soprannominata 2Dx3D

Il colpo d'occhio è efficace, specie se si sono già giocate le versioni PlayStation o PSP, e risaltano sicuramente gli sprite all'antica che Gemdrops ha soltanto ritoccato a colpi di shader per integrarli meglio negli scenari 3D e nell'illuminazione generale, ma che mantengono le proporzioni e le animazioni originali. In un certo senso può sembrare una contraddizione, ma si tratta di una specifica scelta artistica che non ci sentiamo di criticare, anche se si sarebbe potuto fare qualcosina in più per gli sprite storicamente "sbagliati" di personaggi come Bowman, Opera e Noel che somigliano alle loro illustrazioni ancor meno di vent'anni fa.

Lo sviluppatore nipponico ha però lavorato su tutto e a tutto tondo, andando a migliorare la fluidità dei combattimenti e degli spostamenti nella mappa 3D vecchia scuola, unico scenario in cui possiamo ruotare la telecamera a trecentosessanta gradi dato che tutte le altre ambientazioni sono riprese da inquadrature dinamiche che seguono i movimenti dei personaggi e giocano coi riflessi e le illuminazioni. Ad accompagnare le nostre peregrinazioni ci segue sempre puntualmente la colonna sonora di Motoi Sakuraba, naturalmente riarrangiata per l'occasione e impreziosita da inedite tracce orchestrali. Inutile dire che è persino possibile impostare anche le musiche originali in qualsiasi momento e persino scegliere le voci (giapponesi) dei personaggi tra le diverse versioni possibili.