God of War Ragnarok: il DLC esiste e verrà annunciato molto presto, per un report

Considerando l'importanza di God of War: Ragnarok, l'ipotesi più plausibile quella di un reveal in pompa magna durante i The Game Awards 2023 del 7 dicembre oppure in uno State of Play organizzato da Sony. L'ultimo appuntamento made in PlayStation è stato a metà settembre, dunque l'ipotesi di un nuova presentazione entro la fine dell'anno non è certamente da scartare.

La soffiata si basa su quella che il portale spagnolo definisce come "una fonte vicina a Sony" e purtroppo non offre ulteriori dettagli. Non è chiaro dunque quando avverrà di preciso l'annuncio ufficiale e con quali modalità.

I rumor sull'espansione di God of War: Ragnarok

Come al solito in questi casi ci teniamo a precisare che parliamo di informazioni non ufficiali e dunque da prendere con le pinze, per quanto dubitiamo che un portale come ArenaJugones si esponga a tal punto senza essere certo della validità delle proprie fonti.

D'altro canto, non è la prima volta che si parla di un possibile DLC di God of War: Ragnarok. La prima indiscrezione in merito è stata lanciata lo scorso agosto dal noto leaker The Snitch, noto per la grande precisione delle sue soffiate, che all'epoca aveva dichiarato che i lavori sul progetto erano circa al 60%, con l'uscita in programma per il corso del 2024.

Lo scorso mese anche ViewerAnon ha dichiarato che "Santa Monica Studio sta lavorando a del nuovo materiale di God of War", suggerendo lo sviluppo di un DLC o addirittura un "semi-sequel" in maniera simile a Uncharted 4: L'Eredità Perduta e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.