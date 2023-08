God of War Ragnarok: un DLC è in lavorazione, secondo il leaker The Snitch

The Snitch, noto leaker che più volte ha condiviso dettagli su nuovi giochi in arrivo, ha svelato tramite Twitch cosa cercava di raccontare con una lunga serie di criptici indizi. Andando direttamente al finale, le sue fonti affermano che Sony sta lavorando a un DLC per God of War Ragnarok. Non ci sono dettagli aggiuntivi sulla questione.

Ovviamente si tratta solo di un leak, non di informazioni ufficiali, ma considerando il successo di God of War Ragnarok non è impossibile che Sony e Santa Monica Studio siano interessati a nuovi contenuti per il gioco.