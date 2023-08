Starfield: in 160 ore Pete Hines di Bethesda non ha ancora compreso appieno cosa sia il GDR

Starfield è prima di tutto un GDR e più precisamente un GDR di Bethesda. Questo significa, tra le varie, che sarà un gioco massiccio in termini di contenti e di conseguenza sarà longevo in termini di numero di ore. Quante esattamente? Non abbiamo ancora una risposta definitiva, ma Pete Hines di Bethesda ha spiegato di aver giocato per ora 150-160 ore e di non aver ancora compreso esattamente cosa sia questo gioco.

Precisamente, intervistato da IGN USA, Hines ha detto: "Se devo essere sincero, non c'è una quantità di tempo che mi consenta di dire: 'Ora hai giocato abbastanza per capire cos'è questo gioco'. Sono a 150-160 ore di gioco e non ci sono ancora arrivato. Ci sono così tante cose che non ho fatto intenzionalmente".