Hell's Paradise, il cosplay di Yuzuriha da Shirogane impugna spada e kunai

Shirogane ha realizzato un nuovo cosplay dedicato a Yuzuriha, la sempre più popolare combattente ninja di Hell's Paradise. Si tratta in questo caso di un'interpretazione molto fedele rispetto all'anime tratto dal manga di Yuji Kaku.

In questa versione, infatti, Yuzuriha indossa la sua iconica uniforme viola aperta sui lati, la fascia bianca con tanto di "accessori" e impugna in una foto la spada, nell'altra un set di kunai, i letali pugnali da lancio che non possono mancare nell'equipaggiamento di ogni ninja che si rispetti.

Come forse ricorderete, il cosplay di Yuzuriha di Shirogane ha richiesto 40 ore di lavoro solo per sistemare al meglio la parrucca, che nel caso di questo personaggio risulta particolarmente complessa.