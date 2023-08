Like a Dragon: Infinite Wealth, il ritorno di Kazuma Kiryu era previsto da tempo

"Quando abbiamo detto addio a Kazuma Kiryu, stavamo già pensando di farlo tornare come co-protagonista in Like a Dragon: Infinite Wealth", ha detto Sakamoto. "Dunque sì, è una cosa su cui stiamo riflettendo da parecchio."

A qualche settimana dalle novità su Like a Dragon Gaide e Infinite Wealth dell'RGG Summit Summer 2023 , Sakamoto ha spiegato che in realtà già durante lo sviluppo del finale di Yakuza 6: The Song of Life il team aveva preso in considerazione questa possibilità.

Il ritorno di Kazuma Kiryu come personaggio giocabile in Like a Dragon: Infinite Wealth a quanto pare era previsto da tempo : lo ha rivelato il producer della serie, Hiroyuki Sakamoto, nel corso di un'intervista alla Gamescom 2023.

Kazuma non se n'è mai andato davvero

Yakuza: Like a Dragon, Kazuma Kiryu ospite speciale

"In realtà Kazuma è apparso anche come una sorta di personaggio secondario in Yakuza: Like a Dragon, dunque molte persone che hanno giocato quell'episodio senza conoscere la serie si sono probabilmente chieste chi fosse e quale ruolo avesse."

"Proprio per questo abbiamo pensato a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name come una sorta di spin-off in cui volevamo parlare di cos'è accaduto a Kazuma tra la fine di Yakuza 6: The Song of Life e gli eventi di Infinite Wealth."