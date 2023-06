Like a Dragon Gaiden e Infinite Wealth: tutte le novità dell'RGG Summit Summer 2023

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth sono i nuovi capitoli della serie conosciuta in occidente fino a poco tempo fa con il nome di Yakuza: il primo farà il proprio debutto il 9 novembre, mentre per il secondo bisognerà attendere l'inizio del prossimo anno. Ebbene, SEGA ha trasmesso nelle scorse ore un evento speciale in cui il Ryu Ga Gotoku Studio, la software house che ha in gestione la serie, ha parlato del futuro del franchise, presentando nel dettaglio l'episodio a base action con protagonista Kazuma Kiryu, ma offrendo anche un piccolo sguardo a Infinite Wealth, lo spin-off con combattimenti a turni in cui ritroveremo Ichiban Kasuga e i suoi amici. Scopriamo dunque tutte le novità dell'RGG Summit Summer 2023 per Like a Dragon.

Il ritorno di Kazuma Kiryu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Kazuma con il suo nuovo look Se avete vissuto nel corso degli anni la lunga e appassionante saga di Kazuma Kiryu, saprete che le avventure del Dragone di Dojima si sono ufficialmente concluse con Yakuza 6: The Song of Life, un capitolo per molti versi tradizionale, ma al tempo stesso davvero affascinante: la chiusura di un cerchio per il protagonista storico della serie, che sceglieva di vivere in clandestinità al fine di proteggere le persone a lui più care. Tuttavia la campagna di Yakuza: Like a Dragon vedeva a un certo punto la comparsa di un combattente misterioso e apparentemente imbattibile, Kazuma appunto: pur avendo introdotto un nuovo e carismatico protagonista, gli autori a quanto pare non se la sono sentita di abbandonare Kiryu-chan e hanno annunciato un clamoroso ritorno del personaggio con il primo teaser di Like a Dragon 8. C'era però ancora una storia da raccontare: cos'ha fatto esattamente il quarto presidente del Clan Tojo negli anni che lo hanno visto muoversi nell'ombra? Il primo trailer di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ha posto appunto le basi per questa nuova esperienza action, di stampo classico, che è stata poi presentata più nel dettaglio sia nel trailer del Summer Game Fest che, appunto, durante l'RGG Summit Summer 2023. Assunta l'identità fittizia di Joryu, il Dragone di Dojima a quanto pare non ha smesso di mettersi al servizio dei più deboli e ciò lo ha portato a lavorare per una misteriosa agenzia segreta. Sì, in pratica Kazuma è diventato una sorta di agente speciale e nel video lo vediamo indossare un paio di occhiali da sole con lenti sfumate, un auricolare d'ordinanza nonché un completo elegante, mentre riempie di mazzate un nutrito gruppo di nemici.

Azione, azione, azione! Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, una delle dolorose finisher di Kazuma Se avete letto la nostra recensione di Yakuza: Like a Dragon, saprete che non abbiamo apprezzato appieno la rivoluzione operata dal Ryu Ga Gotoku Studio per la serie, trasformata dallo spettacolare e frenetico brawler action che è sempre stata in un RPG con combattimenti a turni dal notevole substrato strategico. Di certo, tuttavia, la serie necessitava di un cambiamento dopo la "scorpacciata" degli ultimi anni, vedi anche l'uscita delle remaster degli episodi classici e dello spin-off Judgment. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name tornerà alla formula tradizionale, provando, per quanto possibile, a rinnovarne le meccaniche attraverso l'impiego degli ormai immancabili stili di combattimento. Kazuma potrà utilizzarne due, lo stile Yakuza e lo stile Agent: il primo è l'approccio tradizionale del personaggio, molto concreto e solido, mentre il secondo consente di utilizzare tutta una serie di tecniche e gadget per mischiare le carte in tavola. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, la "ragnatela" dello stile Agent Alcuni utenti hanno scherzato sulla "ragnatela" che Kiryu lancia contro avversari e oggetti dello scenario per attrarli a sé, come un novello Spider-Man, ma ci sono anche altre opzioni, ad esempio uno sciame di droni che attaccano i nemici e consentono, insieme alle altre manovre, di sfoltire ampi gruppi di sgherri con cui altrimenti sarebbe complicato scendere a patti. L'idea degli sviluppatori per lo stile Agent era un po' quella di espandere il concetto della posizione Beast vista nei precedenti episodi di Yakuza, grazie a cui il nostro personaggio poteva afferrare al volo qualsiasi cosa, dai cartelli alle biciclette, dai motorini ai coni stradali, e usarla come arma nel combattimento. In questo caso sarà possibile fare altrettanto, ricorrendo però a degli strumenti tecnologici.

Ambientazione, ambientazione, ambientazione! Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, il Golden Castle e un'area "giochi" che potremo visitare Quale sarà l'ambientazione di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name? Le vicende del gioco si svolgeranno tre anni dopo la conclusione del già citato Yakuza 6: The Song of Life e vedranno Kiryu / Joryu visitare nuovamente le strade del quartiere fittizio di Sotenbori (che in realtà corrisponde al distretto di Dotonbori) a Osaka, con il ritorno del Golden Castle (che sicuramente ricorderete nella sequenza più folle di Yakuza Kiwami 2) ma anche alcune sequenze che ci porteranno a Yokohama. A proposito del Castello di Osaka, nel trailer si intravede il nemico che sfida Kazuma dall'alto di uno dei balconi dell'edificio: si tratta di Homare Nishitani III, patriarca del Clan Kijin. Il cast di Like a Dragon Gaiden include tuttavia anche altre novità: da Kosei Shishido, luogotenente e astro nascente della Famiglia Watase, a Yuri Tsuruno, capitano della Famiglia Watase; dalla misteriosa Akame a Kihei Hanawa, capo della Fazione Daidoji.