Like a Dragon 8: trailer di annuncio, piattaforme e periodo di uscita, ci saranno due protagonisti

Al RGG Summit 2022 è stato svelato Like a Dragon 8 (ovvero il seguito di Yakuza Like a Dragon). È stato pubblicato un primo trailer che indica che l'uscita è prevista per il 2024 su PC (Steam e Windows Store), Xbox One, PS4, Xbox Series X|S e PS5.

Nel trailer possiamo vedere che Ichiban Kazuga e Kazuma Kiryu saranno entrambi presenti nel gioco e, ancora più importante, saranno entrambi protagonisti di Like a Dragon 8. Potremo quindi vivere le avventure sia nei panni del vecchio personaggio che del nuovo personaggio.

Gli sviluppatori non hanno potuto dire molto su Like a Dragon 8 durante il RGG Summit 2022. Hanno confermato che il focus della serie è la storia e che il gioco sarà un GDR allo stesso modo del settimo capitolo (Yakuza: Like a Dragon, in occidente).

Kazuma Kiryu in Like a Dragon 8 ha un aspetto un po' diverso da quello che i fan ricordano, ma gli sviluppatori affermano che c'è un motivo dietro a queste scelta e lo scopriremo durante la storia. Viene anche svelato che molti dialoghi sono già stati registrati dai doppiatori.

Diteci, cosa ne pensate di questa presentazione? Like a Dragon 8 vi sta convincendo?

