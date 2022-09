Like a Dragon: Ishin! Data d'uscita e nuovo trailer esteso dal TGS 2022

Like a Dragon: Ishin! Ha ora una data d'uscita, fissata per il 21 febbraio 2023, e torna subito a mostrarsi con un nuovo trailer esteso pubblicato in occasione del Tokyo Game Show 2022, con oltre 5 minuti di gameplay in presa diretta che mostrano la scena di un'imboscata.

Il video fornisce una spettacolare introduzione al gioco, che come riferito in precedenza è una sorta di remake di Yakuza: Ishin! Uscito nel 2014 su PS3 e PS4. Si tratta di uno spin-off di Yakuza incentrato su un netto cambio di ambientazione, visto che sposta l'azione nel Giappone feudale, dove i personaggi tipici della serie assumono i ruoli di personaggi storici e fittizi negli anni 60 del 1800, alla fine del periodo dello shogunato e dei samurai.

Il video è composto quasi interamente da scene d'intermezzo, ma sono tutte prese direttamente dall'engine del gioco, dunque consente comunque di apprezzare i miglioramenti applicati alla grafica originale, che partiva comunque da un'ottima base.

Like a Dragon: Ishin! in una nuova immagine

Anche in questo caso, grande attenzione è stata riposta nella modellazione dei personaggi, qui arricchiti anche degli eleganti abiti tradizionali nipponici, e nella ricostruzione delle ambientazioni tipiche del Giappone antico, tra interni ed esterni.

Dalla conferenza di presentazione al TGS 2022 veniamo inoltre a sapere che questo remake contiene anche altri personaggi, con un cast che comprende anche vari attori come Riki Takeuchi, Hitoshi Ozawa e Hideo Nakano. Come abbiamo riportato in precedenza, vari dettagli sono già emersi su Like a Dragon: Ishin! Che ora ha anche una data di uscita precisa, fissata per il 21 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.