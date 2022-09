Hideo Kojima sta dando gli ultimi ritocchi all'evento VR del Tokyo Game Show 2022

Hideo Kojima ha confermato di star dando gli ultimi ritocchi ai contenuti che mostrerà sullo showfloor VR che sarà parte dello spettacolo del Tokyo Game Show 2022.

L'annuncio è stato fatto tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Hideo Kojima ha scritto, in traduzione: "Sto facendo un ultimo controllo sulla VR di Kojima Production che mostreremo allo spettacolo del Tokyo Game Show 2022".

Insieme al tweet sono presenti delle immagini che mostrano Kojima che indossa un visore VR in un ufficio. Purtroppo queste non ci dicono assolutamente nulla su quanto possiamo aspettarci dal progetto di Kojima Production per l'evento VR.

Sappiamo che il Tokyo Game Show 2022 proporrà un evento VR, una sorta di palcoscenico nel quale esplorare la conferenza con contenuti da molteplici editori. Oltre a Kojima Production ci saranno anche Capcom, Square Enix, Sega, Bandai Namco e non solo.

Questo non significa che Kojima sta per annunciare un gioco VR, sia chiaro: è possibile, ovviamente, ma per ora sappiamo solo che il creativo sta ultimando gli ultimi dettaglio di quello che mostrerà. Potrebbe trattarsi solo di uno spazio VR che non include alcun annuncio ma permette di muoversi in un ambientazione dedicata a Death Stranding o a Kojima stesso. Sappiamo che i partecipanti potranno "vivere avventure emozionanti" in una sorta di dungeon e che lo "show può essere goduto allo stesso modo di un gioco". Difficile capire cosa voglia dire nel dettaglio.