Tales of Symphonia Remastered andrà a 30 FPS su PS4, Switch e Xbox One, su GameCube era a 60FPS

Tales of Symphonia Remastered è stato da poco annunciato per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Ora, l'editore ha anche svelato che tutte queste versioni andranno a 30 FPS. L'unico modo per giocare a 60 FPS rimane quindi la versione GameCube.

L'informazione è stata condivisa sul sito giapponese del gioco e tradotta in inglese da Gematsu. Tales of Symphonia Remastered proporrà poi come risoluzione massima 1080p. In versione portatile, su Switch, si fermerà invece a 720p.

Ricordiamo che Tales of Symphonia Remastered è previsto per il 2023 e sarà disponibile sia in versione fisica che in versione digitale, con una edizione speciale che includerà il gioco completo, una confezione metallica, degli adesivi e tre poster. Questa edizione costa 49.99€.

"Il nostro obiettivo con Tales of Symphonia Remastered è quello di far conoscere questo amato titolo della serie a una nuova generazione di fan", ha dichiarato Summer Nguyen, brand manager di Bandai Namco Entertainment America, in un comunicato stampa. "Puntiamo a offrire un'esperienza fedele all'originale e allo stesso tempo coinvolgente per un pubblico di giocatori completamente nuovo, grazie a miglioramenti che aggiornano il gioco dal punto di vista visivo e aggiungono nuove migliorie al gameplay".

Potete vedere il trailer di annuncio qui.