Tales of Symphonia Remastered annunciato per Nintendo Switch con trailer

Nel corso del Nintendo Direct di oggi è stato annunciato anche Tales of Symphonia Remastered, versione rielaborata e migliorata del celebre JRPG uscito inizialmente su Nintendo Gamecube e considerato ancora uno dei migliori capitoli della lunga serie Bandai Namco.

Il gioco è una versione rimasterizzata di Tales of Symphonia, JRPG di Bandai Namco originariamente uscito nel 2003 su Nintendo Gamecube, in arrivo su Nintendo Switch con grafica e gameplay migliorati.

Tales of Symphonia, il cast di personaggi

Non sappiamo ancora i dettagli precisi di questa operazione, ma possiamo aspettarci un incremento della risoluzione e aggiustamenti vari alla qualità grafica, oltre a una revisione del sistema di controllo e dell'interfaccia.

Il mondo di Sylvarant è controllato dai sinistri Desiani. Per fermarli, il Prescelto deve raggiungere la cima della Torre della Salvezza. Lloyd si mette in viaggio con Colette, l'attuale Prescelta, nonché sua amica d'infanzia, in questo classico RPG d'azione. Il destino di due mondi collegati tra loro è in bilico.

Tales of Symphonia Remastered consente di unire le forze con un massimo di tre amici in locale e affrontare potenti avversari in scontri che combinano le caratteristiche classiche del sistema di combattimento della serie Tales of al tempo reale, con la possibilità di combinare centinaia di attacchi speciali e incantesimi.

Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma Tales of Symphonia Remastered è atteso su Nintendo Switch all'inizio dell'anno prossimo, dunque nei primi mesi del 2023.