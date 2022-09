Splatoon 3: trailer conferma lo Splatfest

Anche Splatoon 3 avrà delle nuove giornate di festeggiamenti, come confermato da Nintendo nel corso del Nintendo Direct di oggi con un trailer. Il tema dello Splatfest sarà: "Cosa porteresti su un'isola deserta? Utensili? Spuntini? O passatempi?".

L'evento si terrà alle 02:00 di sabato 24 settembre 2022 e alle 02:00 di lunedì 26 settembre 2022. Tu a quale squadra ti unirai? Chiede il comunicato ufficiale, annunciando anche che sono previsti ulteriori aggiornamenti gratuiti per Splatoon 3, di cui verranno forniti maggiori dettagli in futuro.

Per il resto vi ricordiamo che Splatoon 3 è un titolo esclusivo per Nintendo Switch, già disponibile. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Splatoon 3 è un gioco dall'indubbio fascino che dopo cinque anni prova a tornare alla ribalta con tante buone migliorie, ma senza quel salto di qualità e di contenuti che gli avrebbe permesso di lasciare nuovamente il segno. Un prodotto che sceglie di costruire il futuro della serie in piena continuità con il suo predecessore e con pochi timidi passi in avanti. Se vi siete divertiti con i precedenti è impossibile che non vi divertiate con questo, i nuovi arrivati non troveranno un benvenuto all'altezza, ma come gli altri prima di loro un'esperienza poliedrica, veloce, adatta sia a interi pomeriggi davanti alla televisione che a due match da tre minuti ciascuno sdraiati nel parco e collegati via telefono. Senza violenza gratuita e senza messaggi intimidatori... non è affatto poco.