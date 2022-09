Nintendo Switch Sports: trailer e dettagli dell'aggiornamento invernale, includerà il golf

Durante il corso del Nintendo Direct di settembre 2022 c'è stato spazio anche per il prossimo aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports, che sarà disponibile durante il corso dell'inverno 2022.

La novità di maggior rilievo è rappresentata senza dubbio dall'aggiunta del golf tra gli sport praticabili nel gioco, che includerà 21 buche della serie Wii Sports. Sarà possibile giocare in locale e in multiplayer online con fino a 8 giocatori contemporaneamente in campo grazie alla modalità "Golf a Eliminazione", dove chi impiega più tiri a mandare in buca la pallina viene eliminato.

Come accennato in apertura, questo aggiornamento di Nintendo Switch Sports sarà disponibile nel corso del prossimo inverno e sarà gratuito per tutti i giocatori.

Sono emerse tante altre novità per Nintendo Switch dal Direct di settembre 2022: ecco tutti i trailer, i giochi e gli annunci fatti durante l'evento.