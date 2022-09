Atelier Ryza 3 presentato su Nintendo Switch, con data d'uscita

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è stato presentato nel corso del Nintendo Direct di oggi, con un nuovo trailer (che verrà pubblicato successivamente) e una data d'uscita, fissata per il 23 febbraio 2023, proseguendo dunque nella nota serie di JRPG da parte di Gust e Koei Tecmo.

Nuovo capitolo nella lunga e sfaccettata serie di JRPG ad ambientazione fantasy di Gust, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key vede Ryza e i suoi amici salpare alla volta di misteriose isole apparse all'improvviso per indagare su di esse.

Esplora liberamente il mondo di questo avvincente RPG e fatti strada tra i suoi vasti scenari.

Atelier Ryza 3, uno screenshot

Al tuo fianco avrai undici eroi, ognuno con una sua storia alle spalle. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key approderà su Nintendo Switch il 24 febbraio 2023.

Così come Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout e Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, si tratta di un gioco di ruolo di stampo nipponico con combattimenti misti tra azione e turni, caratterizzato da un'ambientazione fantastica che ha per elementi principali la magia e l'alchimia, oggetto del laboratorio in cui lavora la protagonista. Grazie a queste caratteristiche, i protagonisti prendono parte ad avventure fantastiche e sfide epiche, come anche in questo nuovo caso.