Kirby's Return to Dream Land Deluxe annunciato per Nintendo Switch con trailer e data

Kirby's Return to Dream Land Deluxe è stato annunciato per Nintendo Switch con un trailer nel corso del Nintendo Direct di oggi, e ha già una data di uscita: il gioco sarà disponibile su eShop dal 24 febbraio 2023.

Si tratta di una remaster di Kirby's Return to Dream Land per Wii, migliorato sotto il profilo tecnico. "Un giorno, una navicella spaziale effettua un atterraggio di emergenza sul Pianeta Pop. Per aiutare il misterioso Magolor, Kirby e i suoi amici partono per una grande missione", recita la sinossi.

"Risucchiando determinati nemici, Kirby otterrà tante abilità diverse, tra cui la nuova abilità Mecha. Questo titolo permette a un massimo di quattro utenti di giocare in locale* sulla stessa console. Inoltre, tutti i giocatori possono impersonare Kirby contemporaneamente e usare le proprie abilità preferite."

"È inclusa anche una collezione di minigiochi con classici come Kirby Samurai e novità come Caccia al tomo di Magolor."