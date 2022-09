It Takes Two: data d'uscita della versione Nintendo Switch annunciata

It Takes Two, gioco dell'anno del 2021 per i The Game Awards, arriverà anche su Nintendo Switch. Più precisamente, i possessori della console ibrida potranno giocarci a partire dal 4 novembre 2022, come annunciato nel corso dell'ultimo Nintendo Direct.

Vediamo una galleria di immagini della versione Nintendo Switch di It Takes Two:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, che ci raccontano delle diverse modalità di fruizione del gioco:

Fai squadra e con un amico in questa acclamata avventura platform cooperativa. Esplora fantastici mondi ricchi di sfide da superare. Oltre che su una sola console, questo titolo può essere giocato su due console differenti tramite la comunicazione wireless, o online, grazie al Pass amici gratuito. It Takes Two arriverà su Nintendo Switch il 4 novembre. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.