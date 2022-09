Front Mission 1 & 2 Remake: periodo di uscita e trailer, annunciato Front Mission 3 Remake

Durante il corso del Nintendo Direct di settembre 2022 è stato presentato un gameplay trailer dei remake dei primi due Front Mission che ne svela anche il periodo di uscita. Front Mission 1st Remake sarà disponibile su Nintendo Switch a novembre, mentre Front Mission 2 Remake durante il corso del prossimo anno. Non solo, è in sviluppo anche Front Mission 3 Remake!

Front Mission 1st: Remake è un RPG tattico in cui piloteremo macchine da guerra chiamate Wanzer per condurre il nostro battaglione alla vittoria. Il sistema di combattimento ruota intorno al prendere di mira parti specifiche degli avversari per assicurarsi la vittoria. Front Mission 2 fondamentalmente prosegue la strada iniziata dal primo capitolo, ma non è mai arrivato in Occidente, quindi si tratta di un titolo da tenere sicuramente sott'occhio.

Entrambi i giochi vanteranno diverse novità, come nuovi effetti per il terreno, nuovi attributi per le armi e le armature e più di 80 nuove abilità. I giocatori potranno anche mettersi alla prova al Colosseo e usare il sistema Rete per ottenere informazioni sugli eventi man mano che si verificano.

Nessun dettaglio invece sul periodo di uscita di Front Mission 3 Remake, ma per i fan della serie si tratta comunque di un annuncio gradito.