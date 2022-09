For Honor Anno 6 Stagione 3: trailer "The Demon Dagger", data di inizio e dettagli sui contenuti

For Honor si appresta a iniziare l'Anno 6 Stagione 3: la data di inizio è il 15 settembre 2022 e si chiamerà "The Demon Dagger" (Il pugnale del demone). Possiamo vedere qui sopra un trailer dedicato a questa nuova stagione del gioco di Ubisoft, che includerà nuovi eventi, un nuovo Pass battaglia, cambiamenti estetici e non solo.

The Demon Dagger è ispirato alla mitologia e al folklore giapponese. Tra le novità è presente un cambiamento estetico alla mappa Temple Garden per la modalità Dominio. Ubisoft ha anche detto che le partite cross-platform saranno disponibili dal 20 ottobre 2022: si potranno creare gruppi indipendentemente dalla piattaforma sulla quale si gioca.

Testing Grounds di For Honor, il sistema di open beta per le nuove funzioni in arrivo, sarà disponibile per l'11° volta dal 15 al 22 settembre 2022 e si focalizzerà sui personaggi Valkyrie e Tiandi. Inoltre, l'evento di lancio della Stagione 3 dell'Anno 6, chiamato The Yokai Nightmare" (L'incubo dello Yokai) includerà nuove armi, un pass evento gratuito e non solo: Ubisoft conferma infatti che ci saranno nuove sorprese più avanti nella stagione. L'evento sarà disponibile fino al 29 settembre 2022.

Il Pass Battaglia per l'Anno 6 Stagione 3 di For Honor includerà cento livelli di ricompense a tema. Acquistando il Battle Bundle si può sbloccare immediatamente i primi 25 livelli del pass battaglia.