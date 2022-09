Offerte Amazon: SSD 2 TB Corsair con dissipatore al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un SSD con dissipatore da 2 TB. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo medio è di 65€. Il prezzo "precedente" segnalato da Amazon è 219.90€, ma in realtà negli ultimi mesi, a parte qualche sconto rapidissimo, in media il prodotto costava 277€ circa. Nelle ultime settimane, inoltre, questo SSD è stato spesso non disponibile. Il prezzo attuale è inoltre il minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD Corsair MP600 CORE da 2 TB con dissipatore propone una velocità di lettura sequenziale fino a 4.950 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 3.700 MB/s. L'interfaccia è NVMe PCle x4 Gen4 e il fattore di forma è M.2. Le misure sono 8 x 2.3 x 1.5 cm.

SSD Corsair MP600 CORE

