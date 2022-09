Bayonetta 3: svelato nel dettaglio il gameplay dell'attesissimo action di PlatinumGames

Negli ultimi mesi però la situazione sembra essersi in larga parte calmata ed è bastato un semplice gioco a rinvigorire lo spirito dei giocatori che seguono da tempo la casa: Bayonetta 3. Nonostante i primi trailer non mostrassero molto gameplay, già da quei pochi minuti dimostrativi era rispuntato gran parte di quell'estro che ha reso alcuni dei prodotti Platinum dei must play per qualunque appassionato di action.

È incredibile pensare come sia bastato un periodo di silenzio stampa a PlatinumGames perché i dubbi sulle capacità del noto team di sviluppo incrementassero a dismisura, eppure gli ultimi anni sono stati difficili per i fan della casa, sempre più speranzosi di vedere un segno della grandezza passata in qualche nuovo progetto. Il tremendo flop di Babylon's Fall , di cui verranno spenti i server dopo a malapena un anno dal lancio, non ha certo alimentato le speranze, così come non ha aiutato l'agenda a dir poco caotica (e tremendamente satura) dei progetti futuri del team, noto peraltro per non aver chissà quali risorse alle spalle.

Il kaiju dentro

Bayonetta 3: la strega può sferrare ancora combo devastanti, con molte nuove chicche a sua disposizione

Come già sottolineato, il trailer si è concentrato sul gameplay ed è stato indubbiamente bello vedere come Bayonetta 3 sembri mantenere la spettacolarità e complessità del sistema di combattimento dei predecessori. La strega è ancora in grado di devastare i nemici con mosse elaborate dai molteplici effetti, le combinazioni sono il solito mix di attacchi base e varianti potenziate degli stessi in chiusura delle combo (anche se stavolta questi colpi sono arti demoniaci evocati, all'apparenza non composti dai capelli della protagonista) e l'unica variante evidente rispetto al passato sembra essere la scomparsa delle "forme animali" in cui Bayonetta poteva trasformarsi.

Attenzione però: le capacità di movimento di quelle trasformazioni sono ancora presenti, semplicemente ora vengono utilizzate in una sorta di forma demoniaca, che pare donare a Bayonetta la mobilità aerea della forma di corvo e quella sul campo della pantera in un'unica soluzione. Movimento e schivate risultano quindi ancora molto importanti in questo terzo capitolo, tanto che è ancora presente il Witch Time quando si schiva un attacco all'ultimo momento: rallentare il tempo con questa manovra, chiaramente, permette di riposizionarsi e di sferrare in sicurezza combinazioni devastanti normalmente molto rischiose.

Bayonetta 3: le forme animali sono state sostituite da una forma demoniaca che sembra contenerne tutte le funzionalità. Comodo

Le basi granitiche dei predecessori danno quindi l'impressione di esserci tutte (e persino con qualche miglioria), eppure la trasformazione in demone non è solo una nuova opzione legata alla mobilità. I patti demoniaci di Bayonetta paiono difatti essere la novità principale del sistema di combattimento e possono venir sfruttati in una miriade di modi diversi che, in tutta sincerità, non avevamo previsto. Il principale? L'evocazione del demone in forma gigante già vista nel reveal trailer, in grado però di guadagnare molti punti rispetto alla sua prima comparsa in cui sembrava essere poco più di un filmato interattivo.

Questi "kaiju demoniaci" non sostituiscono le battaglie normali e, anzi, sono apparentemente evocabili in scontri di ogni tipo, anche quelli contro nemici di piccole dimensioni. Quando compaiono Bayonetta inizia a ballare come una forsennata, ma non è in grado di difendersi né attaccare e se un qualunque nemico la colpisce l'evocazione si interrompe; questa limitazione, unità alla necessità di usare potere magico per le evocazioni, rende la meccanica tutt'altro che abusabile e realmente utile solo contro singoli avversari in chiusura di uno scontro (o in posizioni sicure ben distanti dalla mischia).

Bayonetta 3: i "kaiju" sono molto meno automatizzati del previsto, e il loro utilizzo sembra sposarsi alla grande alle meccaniche classiche della serie

Vi sembra troppo semplice? Beh, sappiate che questi mostroni sono anche parzialmente controllabili e, se non li si desidera usare solo in tal modo, hanno ben altre tre funzioni: possono venir usati alla conclusione di una combo in sostituzione alle mosse finali, o come "contromosse" particolarmente utili per fermare gli attacchi dei mostri di stazza larga (che sembrano peraltro rimanere storditi dopo la manovra). Per la cronaca, Bayonetta può ancora utilizzare i Torture Attack per finire i nemici subito dopo gli attacchi dei demoni evocati (in ogni loro forma)... davvero un mix di possibilità di tutto rispetto quando si deve scegliere come dare il colpo di grazia alle mostruosità che infestano il mondo di gioco. Anche con tutto questo ben di dio a disposizione, ad ogni modo, è il terzo utilizzo a essere quello più esaltante: la Mimesi Furiosa. Ricordate la trasformazione in demone di cui parlavamo prima? Ecco, durante il combattimento è possibile attivarla come se fosse una sorta di Devil Trigger a là Devil May Cry - non sfrutta la magia, e sembra utilizzabile solo quando una risorsa specifica a lato dei ritratti dei demoni è al limite - e una volta fatto si ottengono attacchi molto più potenti, in modo simile a quanto accadeva con l'Umbran Climax di Bayonetta 2. Qui però la varietà è nettamente maggiore, perché la forma demoniaca cambia in base all'arma scelta, dato che i demoni sono correlati proprio agli strumenti di morte a disposizione della strega.