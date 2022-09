Kadokawa arrestato per aver offerto tangenti, è il presidente della compagnia madre di FromSoftware

La Procura distrettuale di Tokyo ha arrestato il presidente di Kadokawa - Tsuguhiko Kadokawa, 79 anni - con l'accusa di aver offerto tangenti per un totale di circa 69 milioni di yen (482.000 euro circa) a un ex dirigente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo. Kadokawa è una società nota in ambito videoludico in quanto compagnia madre di FromSoftware.

I pubblici ministeri sospettano che Kadokawa abbia versato le tangenti a Haruyuki Takahashi, 78 anni, ex dirigente di Dentsu e figura di spicco nel mondo degli affari sportivi. Takahashi è al centro di un crescente scandalo di corruzione che sta coinvolgendo i Giochi di Tokyo, che si sono tenuti la scorsa estate dopo un rinvio di un anno.

Lo spostamento di denaro è avvenuto in nove occasioni, tra settembre 2019 e gennaio 2021, come ricompensa per aver dato a Kadokawa il vantaggio di essere selezionato come sponsor delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo.

Haruyuki Takahashi (2008)

La situazione è quindi molto seria. Dovremo vedere in che modo si evolverà la questione e quale tipo di impatto avrà sulla compagnia Kadokawa e sulle sue sussidiarie. Non crediamo che le ripercussioni potranno avere grande impatto su FromSoftware, ma chiaramente per ora non abbiamo una visione completa della situazione.

Vi ricordiamo infine che Sony e Tencent hanno acquisito altre azioni di FromSoftware, raggiungendo il 30%.