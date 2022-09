GoldenEye 007 in uscita su Xbox Game Pass, con una nuova versione rimasterizzata

GoldenEye 007 è stato protagonista di due annunci praticamente in contemporanea, visto che al rilancio sul servizio Nintendo Switch Online all'interno del catalogo Nintendo 64 si affianca anche l'arrivo su Xbox Game Pass, ma in quest'ultimo caso sembra si tratti di una nuova versione rimasterizzata.

Come fatto notare da alcuni utenti, sembra che le due versioni del gioco non siano corrispondenti: quella su Nintendo Switch è sostanzialmente la ROM del gioco originale per Nintendo 64, con identificativo che risale infatti al 1997.

GoldenEye 007 su Xbox, uno screenshot

La versione in arrivo su Xbox Game Pass ha invece un copyright che copre dal 1997 al 2022 e sembra trattarsi di un nuovo remaster sviluppato appositamente per Xbox.

Il trailer di annuncio di GoldenEye 007 su Xbox non chiarisce la questione, ma qualche dettaglio emerge dal post su Xbox Wire, dove sono visibili anche degli screenshot che mostrano evidentemente una versione migliorata dell'originale. D'altra parte, è praticamente da anni che si parla di un remaster di GoldenEye 007 previsto per Xbox, ma il progetto pare sia stato bloccato anche a causa di problemi con la gestione della licenza e dei diritti tra film e videogioco.

Il messaggio di annuncio su Xbox Wire parla di un gioco "ricreato fedelmente per preservare l'azione e l'emozione dell'originale, aggiungendo però anche nuove caratteristiche moderne". Inoltre viene specificato che "L'esperienza originale è stata aggiornata con controlli migliorati (incluso il supporto per i due stick analogici), risoluzione nativa in 16:9 e fino a 4K dove supportata, frame-rate migliorato e obiettivi sbloccabili".

Al di là di questo, il gameplay e la struttura dei livelli dovrebbero essere rimasti intatti d all'originale, compresi anche alcuni cheat e la presenza del multiplayer in spalti-screen. GoldenEye 007 verrà lanciato direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass ma sarà anche scaricabile gratis da coloro che possiedono la raccolta Rare Replay, visto che rientra nel catalogo di vecchie glorie del team britannico.