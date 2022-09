Rise of the Ronin punta a vendere oltre 5 milioni di copie, è "un progetto strategico" di Koei Tecmo

Questa notte, 14 settembre 2022, Sony Interactive Entertainment ha svelato un nuovo gioco di ruolo di Team Ninja: Rise of the Ronin. Il gioco è pubblicato da Koei Tecmo e arriverà anche su PC. L'editore, secondo alcune dichiarazioni, lo considera un progetto strategico importante e mira a vendere più di 5 milioni di copie.

L'informazione arriva da Takashi Mochizuki, reporter di Bloomberg. Mochizuki scrive, come potete vedere nel tweet poco sotto: "Koei Tecmo ha confermato che 'Rise of the Ronin' è un gioco che spera di raggiungere vendite superiori a 5 milioni di copie, in quanto è uno degli importanti pilastri strategici della strategia di crescita a medio termine della compagnia."

Va sottolineato che si tratta di un'esclusiva console di PS5 e che sarà pubblicata anche su PC. Vendere cinque milioni di copie senza pubblicare il gioco su altre console è quindi un obiettivo non scontato, soprattutto considerando che si tratta di una nuova IP. Il primo Nioh, dopo alcuni anni, è però arrivato a 5 milioni di copie, quindi non è impossibile ottenere questo risultato con Rise of the Ronin.

Chiaramente le ambizioni per questo progetto sono elevate. La natura open world potrebbe attirare l'attenzione di molti giocatori, come accaduto con Elden Ring. Rise of the Ronin è inoltre un progetto in sviluppo da molti anni, quindi Team Ninja ha avuto modo di lavorare alle fondamenta in modo serio. Per più dettagli, potete fare riferimento alla nostra precedete notizia.

Speriamo di vedere presto qualcosa di più di questo ambizioso gioco di Team Ninja.