Deathloop su Xbox Series X|S: il gioco è comparso su Xbox Store prima dell'annuncio?

Deathloop sembra proprio sia in arrivo su Xbox Series X|S, a questo punto manca solo l'ufficialità visto che il gioco pare sia comparso su Xbox Store prima di quello che dovrebbe essere l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

Ovviamente non si tratta di una fonte ufficiale e non sappiamo se l'immagine possa essere stata contraffatta o meno, ma su Reddit è visibile lo screenshot riportato anche qui sotto, che sembra attestare la comparsa di Deathloop su Xbox Store, evidentemente per errore.

Deathloop, lo screenshot della sua comparsa su Xbox Store

D'altra parte, non è la prima volta che accade, visto che lo Store Microsoft è ormai famoso per leak di questo tipo.

D'altra parte, la questione è piuttosto logica: proprio in questi giorni dovrebbe scadere l'esclusiva che lega Deathloop a PS5 e dunque il gioco dovrebbe poter arrivare su altre piattaforme. Visto che Arkane è ora un team first party di Xbox Games Studios, insieme a Bethesda, è logico che una versione per Xbox Series X|S sia in arrivo e probabilmente anche già pronta per il rilascio.

Proprio nella giornata di ieri, Jez Corden aveva riferito che Deathloop starebbe per essere annunciato su Xbox, con uscita su Xbox Game Pass prevista per il 10 settembre 2022. A questo punto, questo avvistamento sembra confermare l'ipotesi, anche se non c'è ancora conferma ufficiale sulla questione.

Non resta che attendere il livestream di Xbox al Tokyo Game Show 2022 che si terrà domani, 15 settembre 2022, alle ore 11:00 per avere informazioni sulle novità in arrivo sulla piattaforma, con eventuale annuncio anche di Deathloop.