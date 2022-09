Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica all'11 settembre 2022, The Crown risale

Netflix ha pubblicato la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022. Possiamo vedere che The Crow, per ovvi motivi, è risalito in classifica. Partiamo con la top 10 delle serie TV più viste:

Cobra Kai Stagione 5 Il Diavolo in Ohio Skam Italia Stagione 5 Mare Fuori Stagione 2 Mare Fuori Stagione 1 The Crown Stagione 1 The Sandman Partner Track Stagione 1 Pokémon Esplorazioni Master La Serie Stagione 1 Stranger Things 4

Continuano gli enormi successi di serie come Mare Fuori (13 settimane di fila in Top 10) e Stranger Things 4 (16 settimane di fila) con quest'ultimo che pare però pronto a lasciare la Top 10. Il prima posizione vi è ovviamente Cobra Kai Stagione 5, nuova uscita. La "novità" è però il ritorno di The Crown Stagione 1, molto probabilmente causato dalla morte della Regina Elisabetta II.

Classifica delle serie TV in Italia su Netflix

Passando invece alla classifica dei film più visti in Italia su Netflix nella settimana dal 5 all'11 settembre 2022, troviamo:

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona I Came By Senza Limiti Uncharted Un marito fedele Me time - Un Weekend tutto per me La Jefa Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco End of the Road A casa con i miei

Questa settimana, le novità per la classifica sono Senza Limiti, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, End of the Road, A casa con i miei. I restati titoli della Top 10 dei film più visti su Netflix include pellicole già presenti la scorsa settimana.

Classifica dei film più visti in Italia su Netflix

A questo proposito, ecco la classifica della settimana precedente.