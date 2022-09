Netflix, film e serie TV più visti in Italia: classifica al 4 settembre 2022, SKAM Italia vince

Netflix ha reso disponibili le classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia nella settimana tra il 29 agosto e il 4 settembre 2022. A dominare è SKAM Italia Stagione 5, subito in prima posizione. Vediamo però la classifica delle serie TV:

SKAM Italia Stagione 5 The Sandman Stagione 1 Parner Track Stagione 1 Mare Fuori Stagione 1 Mare Fuori Stagione 2 Echoes Il Diavolo in Ohio Kleo Stranger Things 4 Non ho mai... Stagione 3

Continua l'enorme successo di Stranger Things 4 che è in Top 10 per la quindicesima volta. Anche Mare Fuori, sia con la prima che con la seconda stagione, sono tra i preferiti del pubblico italiano da 12 settimane. Tra le novità troviamo SKAM Italia, Partner Track e Il Diavolo in Ohi, tutti in classifica per la prima volta.

Classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix

Vediamo invece la classifica di film più visti in Italia su Netflix dal 29 agosto e al 4 settembre 2022:

Uncharted Love in the Villa - Innamorarsi a Verona Me Time - Un Weekend tutto per me Un marito fedele I Came By That's Amor La Jefa Sono Tornato Linee Parallele Altri 365 giorni

Come sempre, i film propongono regolari novità per la classifica di Netflix, con ben cinque pellicole che entrano in Top 10 per la prima volta. Continua da tre settimane il successo di Linee Parallele e Altri 365 giorni.

Classifica di film più visti in Italia su Netflix

Ecco infine la classifica della settimana precedente.