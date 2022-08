Netflix, film e serie TV più visti in Italia: classifica ufficiale al 28 agosto 2022

Si aggiorna la classifica stilata da Netflix con i film e le serie TV più visti in Italia, in questo caso per il periodo dal 22 al 28 agosto. Non sorprende la prima posizione di Uncharted: il film con Tom Holland e Mark Wahlberg era parecchio atteso sulla piattaforma streaming.

Uncharted Linee Parallele Me Time: Un weekend tutto per me Altri 365 giorni Ma cosa ci dice il cervello Un marito fedele Royal Teen Purple Hearts Day Shift - A Caccia di Vampiri Altrimenti ci arrabbiamo

Nella nostra recensione del film di Uncharted abbiamo sottolineato le tante qualità della pellicola prodotta da Sony, pur al netto di una serie di aspetti che possono lasciare un po' perplessi.

The Sandman - Stagione 1 Echoes Non ho mai... - Stagione 3 Mare Fuori - Stagione 2 Kleo - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 1 Stranger Things - Stagione 4 Lock & Key - Stagione 3 The Girl in the Mirror - Stagione 1 Glow Up - Stagione 4

Poche novità invece sul fronte delle serie televisive, con The Sandman ancora saldo al comando della top 10, seguito dalla nuova miniserie Echoes. Da notare il fatto che la quarta stagione di Stranger Things ancora regge molto bene: attualmente è in settima posizione.