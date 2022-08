The Dark Pictures Anthology: Man of Medan su PS5 e Xbox Series X|S a breve?

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan potrebbe arrivare a breve su PS5 e Xbox Series X|S, probabilmente con upgrade gratuito: lo suggerisce l'ultimo post dell'ormai noto leaker PlayStation Game Size, sempre alla ricerca di nuovi riferimenti nel database del PS Store.

Capace di totalizzare più di un milione di copie vendute in tutto il mondo, Man of Medan è stato il primo episodio dell'antologia horror firmata Supermassive Games, pubblicato su PC, PS4 e Xbox One esattamente tre anni fa.

La versione next-gen del gioco offrirà molto probabilmente un boost grafico, con il passaggio ai 60 fps in concomitanza con un aumento della risoluzione, ma per ulteriori dettagli bisognerà attendere l'annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.

Nella nostra recensione di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan abbiamo parlato di come l'avventura interattiva sappia coinvolgere e vanti diversi percorsi alternativi nonché un'ottima modalità cooperativa online.

Al contempo, però, il gameplay offre un'interazione molto limitata, che contribuisce a rendere blando il ritmo della narrazione in assenza di sequenze di effettivo impatto.