The Dark Pictures: Man of Medan: più di un milione di copie vendute in tutto il mondo

Bandai Namco ha annunciato che The Dark Pictures: Man of Medan ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo. Il dato comprende tutte le piattaforme sulle quali è stato pubblicato, quindi PC, Xbox One e PS4.

Stando a quanto dichiarato dal publisher giapponese, il milione di copie vendute non comprende le copie scaricate dopo il lancio di The Dark Pictures: Man of Medan su Xbox Game Pass. Sicuramente si tratta di un buon risultato in vista del lancio del seguito, Little Hope, che avverrà il 30 ottobre 2020 sulle stesse piattaforme.

La serie The Dark Pictures è formata da una serie di avventure horror autonome di stampo prettamente cinematografico, che richiamano al gioco più celebre del team inglese, ossia Until Dawn per PS4.

