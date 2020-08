Xbox Series X: a Phil Spencer non interessa vendere più console di Sony e Nintendo

Phil Spencer ha ribadito per l'ennesima volta che per Microsoft con Xbox Series X il punto non è vincere la console war, ossia vendere più console di Sony e Nintendo, ma di diffondere il più possibile l'ecosistema Xbox, raggiungendo i giocatori sui sistemi che utilizzano normalmente per giocare.

Il capo della divisione Xbox ha toccato l'argomento durante l'Animal Talking Twitch show di Gary Whitta, sostanzialmente un talk show che si tiene dentro Animal Crossing: New Horizons, di cui trovate la registrazione completa in fondo alla notizia.

L'affermazione di Spencer non è nuova e arriva da molto lontano, ossia da quando la casa di Redmond ha iniziato a vendere attivamente servizi come l'Xbox Game Pass. Purtroppo in molti non l'hanno ben intesa e continuano a guardare solo al dito, invece che alla Luna.

Microsoft vuole avere la certezza che i giocatori possano scegliere il sistema da cui accedere ai contenuti, sia esso un Xbox One, un PC, una Xbox Series X o un apparecchio mobile tramite Project xCloud. Per Spencer Xbox Series X non è l'unico focus della compagnia, che rimane invece l'esperienza Xbox nel suo complesso.

Spencer: "Quante console vendiamo contro quante console vendono le altre compagnie (Sony o Nintendo o altre del passato) a noi non... non è ciò che ci interessa. Non voglio disprezzare gli obiettivi degli altri, ma quando parlo con i fan e con i clienti, quello che dico è che se sei un membro di Xbox, noi vogliamo costruire l'esperienza intorno a te."