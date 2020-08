DiRT 5 per PC, i requisiti ufficiali

Codemasters ha reso noti i requisiti di sistema della versione PC di DiRT 5 , il suo nuovo e attesissimo gioco di corse, in sviluppo anche per PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Stadia. Che dire? Sono abbastanza abbordabili e in linea con quelli di molti altri giochi usciti negli ultimi anni.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di DiRT 5, in cui Rosario Salatiello ha scritto:

È chiaro che quanto mostrato fino a questo momento non è altro che la punta dell'iceberg che Codemasters ha in cantiere. I prossimi mesi saranno naturalmente utili per conoscere meglio DiRT 5, in attesa di vederlo arrivare dopo l'estate: non mancheremo di aggiornarvi su tutti i nuovi dettagli riguardanti il gioco, in attesa di poterlo toccare anche con mano.