NieR Replicant ver.1.22474487139 è scontatissimo su Instant Gaming e perfetto per i fan di NieR Automata

Che tipo di gioco è NieR Replicant ver.1.22474487139

NieR Replicant ver.1.22474487139 è ambientato mille anni prima di NieR Automata e permette di vedere come era il mondo tempo addietro. In questa storia scopriamo che la magia ha causato una epidemia e che la sorella del protagonista è stata infetta: il giovane quindi decide di partire alla ricerca di una cura, trovando nuovi alleati come un grimorio parlante, una giovane donna guerriera attraente e uno strano essere con una maschera di pietra con una faccia sorridente che i fan di Automata riconosceranno.

Si tratta di un gioco d'azione in terza persona nel quale possiamo scontrarsi con vari tipi di armi e anche degli incantesimi dalla distanza, con una struttura non troppo diversa da Automata in termini di mix di corpo a corpo e attacchi a lungo raggio. Ci sono poi varie sezioni con punti di vista alternativi, in un continuo cambio di stile che stupisce il giocatore. Con i suoi molteplici finali e tante attività secondarie, è anche un gioco corposo.