Un evento speciale dedicato a Nier è stato annunciato: data e orario del livestream per il 15° anniversario

Tuttavia, è anche vero che eventi di questo tipo di matrice giapponese spesso contengono semplicemente molte chiacchiere (comunque interessanti, per gli appassionati del soggetto in questione) e magari vari contributi come concerti, interviste e altro.

Il fatto che il livestream celebrativo del 15° anniversario di Nier sia previsto durare circa 2 ore e mezzo fa pensare che possa esserci spazio anche per alcune novità da annunciare sulla serie, magari proprio un nuovo capitolo visto che da tempo non si hanno informazioni precise al riguardo.

È stato annunciato in queste ore un nuovo evento speciale dedicato a Nier, con data e orario del nuovo livestream del 15° anniversario della serie, che si terrà il 19 aprile alle ore 10:00 in Italia, con uno show che si protrarrà per una durata notevole.

Novità da annunciare all'evento?

In ogni caso, un livestream di due ore e mezzo su Nier risulta essere un appuntamento importante per tutti gli appassionati della serie, e non è escluso che proprio in tale occasione possa essere annunciato un nuovo gioco della serie.

In effetti, lo stesso Yosuke Saito, produttore di Nier, ha riferito in un'intervista, qualche tempo fa, che nel 2025 potrebbe essere annunciato il seguito di NieR: Automata a cui sembra stia lavorando ormai da tempo, e una ricorrenza come l'anniversario con grande show annesso potrebbe essere l'occasione giusta per questa comunicazione.

Teniamo dunque d'occhio il livestream dedicato a Nier che si terrà il 19 aprile alle ore 10:00 italiane perché potrebbe essere foriero di grandi sorprese. Nel frattempo, il programma ufficiale prevede "informazioni su eventi e merchandise previsti per la commemorazione", oltre a "discussioni con gli sviluppatori".

Tra gli altri contenuti ci sarà una "mini performance dal vivo", ma è soprattutto la presenza al gran completo del dream team di Nier a far pensare a possibili novità di grosso calibro in arrivo: al livestream dovrebbero infatti partecipare il produttore Yosuke Saito, il director Yoko Taro, il compositore Keiichi Okabe e il designer Takahisa Taura.

Nel frattempo, abbiamo visto che NieR: Automata continua a vendere e ha raggiunto un nuovo traguardo nel 2024.