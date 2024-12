NieR: Automata continua a vendere e raggiunge un nuovo traguardo nel 2024

Che gioco è NieR: Automata e quanto aveva venduto fino ad ora

Prima di tutto, segnaliamo che NieR: Automata aveva piazzato otto milioni di unità, secondo i dati condivisi a febbraio 2024. Questo vuol dire che il gioco è stato in grado di vendere un intero milione di copie nell'arco di una decina di mesi.

Non è un risultato da poco, visto che NieR Automata è stato pubblicato nel febbraio 2017 in Giappone e a marzo 2017 nel resto del mondo su PS4 e PC, per poi arrivare su Xbox One nel 2018 in versione Become as God Edition. Il gioco è stato ripubblicato nella versione Game of the YoRHa Edition, sempre per PC e PS4 nel 2019. Infine, nel 2022 è arrivata su Nintendo Switch la versione The End of YoRHa Edition.

Probabilmente, l'anime di NieR: Automata - che abbiamo inserito nella nostra lista dei migliori anime del 2024 - avrà aiutato a far vendere qualche unità.