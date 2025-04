NieR: Automata ha tantissimi finali e ora il director spiega qual è il vero motivo della loro esistenza

NieR: Automata è famoso per molti motivi. Lo è per il suo sistema di combattimento, per il fatto che ci permette di controllare più personaggi con il proprio stile, ma anche per la sua storia interessante, anche se alle volte un po' arzigogolata.

Yoko Taro parla dei finali di NieR: Automata

Ora, dopo tanti anni, il director di NieR: Automata Yoko Taro ha parlato dell'argomento, spiegando per quale motivo il team ha deciso di optare per questo tipo di struttura.

Yoko Taro e il produttore Yosuke Saito hanno partecipato a una intervista per Square Enix, l'editore del videogioco, per celebrare il 15esimo anniversario della serie NieR. Hanno parlato anche del fatto che il videogioco ha tanti finali e il motivo per qui hanno optato per tale scelta.

I 26 finali (uno per ogni lettera dell'alfabeto inglese) sono stati realizzati per un motivo molto preciso o per meglio dire due motivi: "È un'idea che abbiamo preso da Drakengard. E il motivo per cui l'abbiamo fatto è che Square Enix ci ha detto di 'aggiungere più contenuti!'".

Drakengard è un'altra serie di Yoko Taro e, tecnicamente, la sua lore è legata a quella di NieR, ma non è rilevante per comprendere la notizia. Al di là della fonte di ispirazione, i finali sono stati quindi aggiunti perché il team voleva e doveva creare un gioco più grande possibile.

La cosa in realtà si nota anche dal gran numero di attività secondarie non proprio interessanti presenti nel videogioco, che chiedono di andare avanti e indietro nelle solite ambientazioni.

Al di là di tutto, c'è chi ritiene che Nier Automata ha rianimato l'industria videoludica giapponese e donato libertà agli sviluppatori.